Автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска оккупанты обстреляли из "Градов"

Сегодня, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывести 33 человека, в том числе 6 детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 27 взрослых и 6 детей", - написал в своем Telegram Гайдай.
По его словам, по дороге автобус с эвакуированными мирными жителями оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град". Трасса, по которой двигалась машина, находится под постоянным огнем противника.
"К счастью, все целы. Они уже в безопасности", - уточнил глава ОВА.
Он добавил, что также эвакуировали 8 жителей Врубовки и 32 - из Горной общины. Всего за сегодняшний день удалось вывести 73 человека.
Фото: оккупанты обстреляли из "Градов" автобус с жителями Северодонецка и Лисичанска (t.me/luhanskaVTSA)
Напомним, 14 мая после продолжительного перерыва возобновилась эвакуация жителей Северодонецка. В первый день удалось вывести 17 человек, в том числе троих детей.
Отметим, последние дни Северодонецк и Лисичанск непрерывно подвергаются обстрелам. Так, 16 мая оккупанты нанесли удар по Северодонецкой больнице, жилым районам и предприятиям города. Погибли не менее 10 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.