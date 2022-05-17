Автобус з евакуйованими з Сєвєродонецька та Лисичанська окупанти обстріляли з "Градів"

Сьогодні, 17 травня, з Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області вдалося вивести 33 людини, в тому числі 6 дітей. По дорозі окупанти обстріляли автобус з евакуйованими з "Градів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.
"З Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 27 дорослих і 6 дітей", - написав у своєму Telegram Гайдай.
За його словами, по дорозі автобус з евакуйованими мирними жителями окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град". Траса, по якій рухалася машина, знаходиться під постійним вогнем противника.
"На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці", - уточнив глава ОВА.
Він додав, що також евакуювали 8 жителів Врубівки і 32 - з Гірської громади. Всього за сьогоднішній день вдалося вивести 73 людини.
Фото: окупанти обстріляли з "Градів" автобус з жителями Сєвєродонецька та Лисичанська (t.me/luhanskaVTSA)
Нагадаємо, 14 травня після тривалої перерви відновилася евакуація жителів Сєвєродонецька. У перший день вдалося вивести 17 осіб, у тому числі трьох дітей.
Зазначимо, останні дні Сєвєродонецьк і Лисичанськ безперервно піддаються обстрілу. Так, 16 травня окупанти завдали удару по Сєвєродонецькій лікарні, житловим районам і підприємствам міста. Загинули не менше 10 осіб.
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