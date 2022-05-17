Автобус з евакуйованими з Сєвєродонецька та Лисичанська окупанти обстріляли з "Градів"

"З Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 27 дорослих і 6 дітей", - написав у своєму Telegram Гайдай.

За його словами, по дорозі автобус з евакуйованими мирними жителями окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град". Траса, по якій рухалася машина, знаходиться під постійним вогнем противника.

"На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці", - уточнив глава ОВА.

Він додав, що також евакуювали 8 жителів Врубівки і 32 - з Гірської громади. Всього за сьогоднішній день вдалося вивести 73 людини.

Фото: окупанти обстріляли з "Градів" автобус з жителями Сєвєродонецька та Лисичанська (t.me/luhanskaVTSA)