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Автобус для эвакуации в Лисичанске попал под обстрел оккупантов

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Луганская область, Среда 30 марта 2022 16:33
Автобус для эвакуации в Лисичанске попал под обстрел оккупантов Фото: автобус для эвакуации в Лисичанске попал под обстрел оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Лисичанске (Луганская область) автобус для эвакуации попал под обстрел российско-оккупационных войск. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"30 марта во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян", - написал Гайдай.

По его словам, в течение дня из этого города были спасены 260 человек. Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка - 73, из Кременной - 58, из Попасной - 13.

"Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россиянами был нанесен авиаудар. Сейчас в поезде находятся 376 эвакуированных. Другие уже на железнодорожных вокзалах Донецкой области", - рассказал Гайдай.

Напомним, сегодня, сегодня российские оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области. Огонь был открыт по жилым кварталам одного из районов около 6:30 из тяжелого вооружения.

Добавим, также сегодня в Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела оккупантов

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