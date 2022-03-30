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Автобус для евакуації в Лисичанську потрапив під обстріл окупантів

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Луганська область, Середа 30 березня 2022 16:33
Автобус для евакуації в Лисичанську потрапив під обстріл окупантів Фото: автобус для евакуації в Лисичанську потрапив під обстріл окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Лисичанську (Луганська область) автобус для евакуації потрапив під обстріл російсько-окупаційних військ. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"30 березня під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян", - написав Гайдай.

За його словами, впродовж дня з цього міста було врятовано 260 людей. Також із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєвєродонецька - 73, із Кремінної - 58, з Попасної - 13.

"Набагато більше було бажаючих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що у цей час по місту росіянами було нанесено авіаудар. Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини", - розповів Гайдай.

Нагадаємо,

Сьогодні, сьогодні російські окупанти обстріляли Лисичанськ Луганської області. Вогонь було відкрито по житлових кварталах одного з районів близько 6:30 із важкого озброєння.

Додамо, також сьогодні в Лисичанську двоє дітей отримали важкі травми внаслідок обстрілу окупантів

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