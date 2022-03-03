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Автобус с беженцами из Украины попал в аварию в Польше: пострадали дети

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Польша, Четверг 03 марта 2022 14:53
Автобус с беженцами из Украины попал в аварию в Польше: пострадали дети Фото: автобус с беженцами из Украины попал в аварию в Польше (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Недалеко от Люблина (Польша) автобус с украинскими беженцами попал в аварию. Травмы получили шесть человек, в том числе и 5 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение польской полиции в Facebook.

Инцидент произошел утром 3 марта на национальной дороге No17 в селе Колония Седлищи Свидницкого района. Автобус с украинскими пассажирами, следовавший из Гребенного в направлении Варшавы, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 73 пассажира.

Все шесть человек на данный момент находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

На данный момент известно, что 47-летний водитель автобуса был трезв.

Как сообщалось, ранее для группы из 217 детей и 20 сопровождающих из Хмельницкой области организовали "зеленый коридор" и безопасно довезли в пункт пересечения границы с Польшей.

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