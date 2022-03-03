Автобус із біженцями з України потрапив в аварію у Польщі: постраждали діти
Неподалік Любліна (Польща) автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Травми отримали шестеро людей, у тому числі 5 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення польської поліції у Facebook.
Інцидент стався вранці 3 березня на національній дорозі №17 у селі Колонія Сідлищі Свидницького району. Автобус з українськими пасажирами, що прямував із Гребенного у напрямку Варшави, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. У момент аварії в автобусі перебували 73 пасажири.
Усі шість людей наразі перебувають у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.
Наразі відомо, що 47-річний водій автобуса був тверезий.
Як повідомлялося, раніше для групи з 217 дітей та 20 супроводжуючих із Хмельницької області організували "зелений коридор" і безпечно довезли до пункту перетину кордону з Польщею.
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