UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Автобус с беженцами из Макарова был обстрелян, - мэр Житомира

Автор: Анна Шиканова

В Житомирской области обстреляли автобус с беженцами из Макарова. Люди с детьми на руках шли четыре километра под артиллерийскими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.

Он сообщил, что автобус с беженцами из Макарова Киевской области обстреляли из артиллерии. Люди направлялись в сторону Житомира.

"Автобус с беженцами из Макарова попал под обстрелы. Люди шли четыре километра под артобстрелами с детьми на руках! В Житомире они остановились около кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, которым они ехали, выбиты окна", - рассказал Сергей Сухомлин.

Он сообщил, что беженцев накормили в кафе и обеспечили водой. А после этого пересадили в другие автобусы и отправили далее – на Запад Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом ПВО сбили ракеты Калибр. Осколки попали в склад в поселке Калиновка.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирВойна России против Украины