Автобус з біженцями з Макарова був обстріляний, - мер Житомира

Він повідомив, що автобус з біженцями з Макарова Київської області обстріляли з артилерії. Люди прямували в бік Житомира.

"Автобус з біженцями з Макарова потрапив під обстріли. Люди йшли чотири кілометри під артобстрілами з дітьми на руках! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна", - розповів Сергій Сухомлин.

Він повідомив, що біженців нагодували в кафе і забезпечили водою. А після цього пересадили в інші автобуси та відправили далі – на захід України.