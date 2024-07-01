Автобанами Європи: як їздити правильно на своєму авто

Швидкісних автотрас з кількома смугами руху в кожному напрямку в Україні сьогодні нікого не здивуєш, але європейські автобани – це дещо інше. Тут діють і свої правила дорожнього руху, і свої “правила життя”. Як користуватись автобанами Європи?

Слід визнати, що багатосмугові швидкісні автотраси хоч і поширені у розвинених країнах Європи, але і там вони є певним окремим явищем – з особливим ставленням до них і з особливою культурою користування. Адже більшість автошляхів і там є звичайними шосе з перехрестями на одному рівні, з вузькими смугами і довгими ділянками, де не можна здійснювати обгін (про них ми теж згадаємо нижче).

Особливості автобанів

Приготуйтесь, що він може бути платним. Причому гроші іноді стягуються при заїзді на трасу, а іноді – при з’їзді. Іноді на ньому діють ті самі наклейки на скло (т. зв. віньєти), які треба купувати на в’їзді в країну, іноді треба платити додатково. Оплата буває через спеціальний чип системи TelePass. через інтернет, банківською карткою або готівкою безпосередньо на терміналі на в’їзді та виїзді з автобану. Важливий момент – на пункті оплати треба не помилитись з шлагбаумом, під який вам треба заїжджати: для оплати готівкою, через TelePass чи в інший спосіб;

Завчасно з’ясуйте дозволений швидкісний режим. Взагалі пам’ятку з діючими у країні обмеженнями швидкості ви мали б сфотографувати ще на кордоні. Іноді таку корисну підказку автоматично дає он-лайн навігатор. В цілому ліміт на заміських трасах вищої категорії для легкових авто становить порядку 110 – 140 км/год, в залежності від країни. І будьте уважні в Німеччині – насправді її легендарні безлімітні автобани не завжди є такими;

Не рухайтесь повільно. На швидкісних автострадах зазвичай діють не тільки горішній, а й нижній ліміти. Наприклад, у Німеччині не можна заїжджати на автобан на машині, яка не може їхати швидше 60 км/год;

Не зупиняйтесь. Зазвичай на автобані не можна зупинятись і тим більше не можна рухатись задки – це вважається грубим порушенням;

Дізнайтесь про "некарні" цифри перевищення швидкості. Наші "пільгові" +20 км/год в європейських країнах або менші, або взагалі відсутні. Наприклад, у Словаччині це лише +5 км/год, а, скажімо, у Польщі цього "безкарного" зазору немає зовсім, проте штраф залежить від цифри перевищення ліміту: чим більше – тим вище штраф;

Приготуйте стратегічний план маршруту. Оскільки ви завжди будете рухатись швидко, та ще й в потоці такого ж швидкого транспорту, у вас не буде часу на роздуми перед великими розв’язками. Тому ви маєте завчасно знати, в якому напрямку (чи на яке велике місто) вам слід буде повертати на наступній розв’язці.

Деякі дрібниці

Мабуть, корисно буде також знати, що європейських країнах (незалежно від типу шляхів, якими ви збираєтесь користуватись) треба мати в машині деякі незвичні для нас аксесуари. Зокрема, обов’язкові світловідбивні жилети (у Польщі – на кожного пасажира), запасні лампочки для фар, запасне колесо, а ще вогнегасник, аптечку і трикутний знак аварійної зупинки.

Коротко

Так, автобан – це добре. Це круто, швидко і комфортно – але доволі дорого. Підкажемо, що платний автобан завжди має альтернативний безкоштовний маршрут. Так, ці шляхи будуть вузькі, звивисті і не завжди з рівним покриттям, але повірте досвіду автожурналістів rbc.ua: тільки на цих другорядних провінційних шосе і можна по-справжньому познайомитись з новою для вас країною.