По автобанам Европы: как ездить правильно на своем авто

Скоростных автотрасс с несколькими полосами движения по каждому направлению в Украине сегодня никого не удивишь, но европейские автобаны – это несколько другое. Здесь действуют и свои правила дорожного движения, и свои "правила жизни". Как пользоваться автобанами Европы?

Следует признать, что многополосные скоростные автотрассы хотя и распространены в развитых странах Европы, но и там они определенным отдельным явлением – с особым отношением к ним и с особой культурой пользования. Ведь большинство автодорог и там есть обычными шоссе с перекрестками на одном уровне, с узкими полосами и длинными участками, где нельзя совершать обгон (о них мы тоже упомянем ниже).

Особенности автобанов

Приготовьтесь, что он может быть платным. Причем деньги иногда взимаются при заезде на трассу, а иногда – при съезде. Иногда на нем действуют те же наклейки на стекло (т.н. виньеты), которые нужно покупать на въезде в страну, иногда нужно платить дополнительно. Оплата происходит через специальный чип системы TelePass. через интернет, банковской картой или наличными непосредственно на терминале на въезде и выезде из автобана. Важный момент – на пункте оплаты нужно не ошибиться со шлагбаумом, под который вам нужно заезжать: для оплаты наличными, через TelePass или другим способом;

Заблаговременно выясните разрешенный скоростной режим. Вообще памятник с действующими в стране ограничениями скорости вы должны сфотографировать еще на границе. Иногда такую полезную подсказку автоматически дает он-лайн навигатор. В целом лимит на загородных трассах высшей категории для легковых автомобилей составляет порядка 110 – 140 км/ч, в зависимости от страны. И будьте внимательны в Германии – на самом деле ее легендарные безлимитные автобаны не всегда таковы;

Не двигайтесь медленно. На скоростных автострадах обычно действуют не только верхний, но и нижний лимиты. К примеру, в Германии нельзя заезжать на автобан на машине, которая не может ехать быстрее 60 км/ч;

Не останавливайтесь. Обычно на автобане нельзя останавливаться и тем более нельзя двигаться задки – это считается грубым нарушением;

Узнайте о "ненаказательных" цифрах превышения скорости. Наши "льготные" +20 км/ч в европейских странах либо меньше, либо вообще отсутствуют. Например, в Словакии это всего +5 км/ч, а, скажем, в Польше этого "безнаказанного" зазора нет совсем, однако штраф зависит от цифры превышения лимита: чем больше – тем выше штраф;

Приготовьте стратегический план маршрута. Поскольку вы всегда будете двигаться быстро, да еще в потоке такого же быстрого транспорта, у вас не будет времени на размышления перед большими развязками. Поэтому вы должны заранее знать, в каком направлении (или на какой большой город) вам следует будет возвращать на следующей развязке.

Некоторые мелочи

Пожалуй, полезно будет также знать, что европейские страны (независимо от типа путей, которыми вы собираетесь пользоваться) должны иметь в машине некоторые необычные для нас аксессуары. В частности, обязательные световозвращающие жилеты (в Польше – на каждого пассажира), запасные лампочки для фар, запасное колесо, а также огнетушитель, аптечку и треугольный знак аварийной остановки.

Кратко

Да, автобан – это хорошо. Это круто, быстро и комфортно – но очень дорого. Подскажем, что у платного автобана всегда есть альтернативный бесплатный маршрут. Да, эти пути будут узки, извилисты и не всегда с ровным покрытием, но поверьте опыту автожурналистов rbc.ua: только на этих второстепенных провинциальных шоссе и можно по-настоящему познакомиться с новой для вас страной.