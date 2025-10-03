У Києві на Північному мосту під час руху спалахнула автівка (фото)

Сьогодні в Києві на Північному мосту автівка загорілась прямо на ходу. Пожежникам прийшов сигнал про НП о восьмій ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.
"3 жовтня о 08:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на Північному мосту. На місці було встановлено, що під час руху, в моторному відсіку виникла пожежа", - повідомили в ДСНС.
Надзвичайники також додали, що загоряння було локалізовано о 08:35, а о 08:46 його повністю погасили.
Для ліквідації пожежі залучалось 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 11 осіб особового складу ДСНС.
Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Фото: загоряння виникло в моторному відсіку автомобіля (ДСНС Києва)
Зазначимо, що пожежа - найстрашніше, що може статись з машиною (окрім важкого ДТП). Вогонь спалахує без попередження, розвивається швидко і нищить все на своєму шляху. Задля уникнення цього важливо підтримувати у належному стані ті системи, які можуть спровокувати займання.
