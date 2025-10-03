В Киеве на Северном мосту во время движения загорелся автомобиль (фото)

"3 октября в 08:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на Северном мосту. На месте было установлено, что во время движения, в моторном отсеке возник пожар", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели также добавили, что возгорание было локализовано в 08:35, а в 08:46 его полностью погасили.

Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 11 человек личного состава ГСЧС.

Жертв или пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Фото: возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля (ГСЧС Киева)

Отметим, что пожар - самое страшное, что может произойти с машиной (кроме тяжелого ДТП). Огонь вспыхивает без предупреждения, развивается быстро и уничтожает все на своем пути. Во избежание этого важно поддерживать в надлежащем состоянии те системы, которые могут спровоцировать возгорание.

Как не допустить возгорания авто