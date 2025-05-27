Авто постраждало через прорив тепломережі: хто відповість і як отримати компенсацію

Аварії на тепломережах нерідко призводять до пошкоджень авто громадян. У таких ситуаціях важливо знати, хто несе відповідальність за збитки і як можна отримати компенсацію за пошкоджене майно.

Хто відповідальний, якщо прорив тепломережі пошкодив авто

"Якщо транспортний засіб зазнав пошкодження внаслідок аварії на тепловій мережі, відповідальність за шкоду несе власник теплової мережі, яким є комунальне або інше підприємство, що здійснює експлуатацію теплової мережі", - каже юрист.

Таке підприємство зобов’язане утримувати теплову мережу в належному стані, проводити поточний та капітальний ремонт теплової мережі, вживати заходів для запобігання можливим аваріям на тепловій мережі тощо.

"Якщо транспортний засіб, який було пошкоджено внаслідок аварії на тепловій мережі, був застрахований, власник може звернутися до страховика для отримання відшкодування", - зазначає Буліменко.

При цьому перелік документів, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку і розмір заподіяної шкоди, а також форма, спосіб та порядок подання таких документів, визначається договором страхування, укладеним між страховиком та власником транспортного засобу.

Підтвердження факту страхової події покладається на страхувальника або іншу особу, визначену договором страхування.

Чи можна отримати 100% компенсації

"Законом передбачено, що шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала", - каже юрист.

Власник пошкодженого внаслідок аварії на тепловій мережі транспортного засобу має право звернутися з позовом у суд про відшкодування майнової шкоди до власника теплової мережі.

"У цьому випадку власник транспортного засобу повинен надати суду докази факту завдання та розміру майнової шкоди, а також докази, які підтверджують безпосередній причинний зв’язок між неправомірними діями (бездіяльністю) власника теплової мережі і самою майновою шкодою", - додає Буліменко.