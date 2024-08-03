Авто з кузовом купе: визначаємо головні мінуси

Придбати сьогодні купе не так складно, точніше, не так дорого – вживаних екземплярів з-за кордону і від українських власників більш ніж достатньо. Але якщо це має бути ваш єдиний автомобіль, почитайте цей матеріал і ще раз подумайте.

Що в них хорошого

Крім заявки на амбітність, у серійних купе можна побачити чимало іншого позитиву – з нього ми, як з гарної новини, і почнемо.

Так, далеко не всі "купешки" мають дійсно потужний двигун і відрізняються шаленою динамікою. Але це не завжди і потрібно – часто нам достатньо самого лише спортивного іміджу і стильного екстер’єру. Проте, з іншого боку, багато які купе мають заряджений силовий агрегат, "затиснуту" підвіску, чутливе кермо і колеса на низькопрофільній гумі. І гарантовано у будь-якій дводверці буде інтер’єр, покликаний підняти спортивний азарт водія. Будьте готові отримати низьку спортивну посадку за кермом, зручні крісла з розвиненою боковою підтримкою, багатий комплект приладів на панелі і щедру комплектацію машини в цілому. (Не факт, що все буде працювати, але про це нижче).

Сумнівні особливості кузова купе

Не треба дуже знатись на автомобілях, щоб зрозуміти, що самого лише справжнього купе у сімейному господарстві вам буде замало. Дуже рекомендується разом з ним мати щось більш практичне, наприклад, якісь примітивний хетчбек. Інакше в українських умовах вас буде через день дратувати малий кліренс, символічний за об’ємом багажник, тісні (або геть відсутні) задні сидіння.

Багато в які моделі цього типу незручно сідати за кермо, а у геть спортивних варіантів справжнім випробуванням виявляється процес покидання салону – через низьку підлогу, низький дах і високу бокову підтримку крісел.

До довгих і важких дверей можна буде звикнути, треба буде лише навчитись паркуватись подалі від бордюрів, щоб можна було відкрити двері, не оббивши з них фарбу. І потрошку тренуйте м’язи, бо на тісній парковці або при зупинці з бічним ухилом вам доведеться контролювати масивні двері з особливою ретельністю.

Якщо ви живете в регіоні з поганими шляхами, звикайте, що вас буде частенько струшувати на нерівностях – така вже платня за "спортивні" налаштування ходової.

Реалії такі, що купе як машина з спортивним характером частіше за інші потрапляють в ДТП. При тому що кузовні запчастини не підходять від масових моделей, вам доведеться подовгу чекати деталі з-за кордону чи віддалених шротів. На щастя, більшість таких машин має технічну базу, спільну з поширеними сімейними автівками, і з ремонтом агрегатів ситуація простіше. Але!

Багато які купе мають напоготові проблеми для автомеханіків: при ремонті та обслуговуванні їм часто буває доволі складно діставатись до певних агрегатів. Тому що низький, намальований за законами аеродинаміки кузов часто диктує тісний моторний відсік, оригінальні і нетрадиційні рішення з компонування салону та ходової частини.

Коротко

Сподіваємось, зібраний нами негатив не змусить вас відмовитись від купівлі омріяного купе. Але в будь-якому випадку таки варто взяти до уваги нашу останню пораду. Вживані купе, навіть не старі роками, часто встигають побувати в руках кількох власників, при тому молодих, амбіційних та не в міру енергійних як драйверів. Це означає, що машину не дуже ретельно доглядали, але активно експлуатували в жорстких режимах. А значить, при виборі купе на вторинному ринку треба перевіряти технічний стан з особливою прискіпливістю.