Авто с кузовом купе: определяем главные минусы

Приобрести сегодня купе не так сложно, точнее, не так дорого – подержанных экземпляров из-за границы и от украинских владельцев предостаточно. Но если это должен быть ваш единственный автомобиль, прочтите этот материал и еще раз подумайте.

Что у них хорошего

Кроме заявки на амбициозность, в серийных купе можно увидеть немало иного позитива – с него мы, как с хорошей новости, и начнем.

Да, далеко не все "купешки" имеют действительно мощный двигатель и отличаются бешеной динамикой. Но это не всегда и нужно – часто нам достаточно одного спортивного имиджа и стильного экстерьера. Однако, с другой стороны, многие купе имеют заряженный силовой агрегат, "зажатую" подвеску, чувствительный руль и колеса на низкопрофильной резине. И гарантированно в любой двухдверке будет интерьер, призванный поднять спортивный водительский азарт. Будьте готовы получить низкую спортивную посадку за рулем, удобные кресла с развитой боковой поддержкой, богатый комплект приборов на панели и обильную комплектацию машины в целом. (Не факт, что все будет работать, но об этом ниже).

Сомнительные особенности кузова купе

Не надо очень разбираться в автомобилях, чтобы понять, что самого настоящего купе в семейном хозяйстве вам будет мало. Очень рекомендуется вместе с ним иметь что-то более практичное, например какие-то примитивный хэтчбек. Иначе в украинских условиях вас будет через день раздражать малый клиренс, символический по объему багажник, тесные (или отсутствующие) задние сиденья.

Многие модели этого типа неудобно садиться за руль, а у совершенно спортивных вариантов настоящим испытанием оказывается процесс покидания салона – через низкий пол, низкую крышу и высокую боковую поддержку кресел.

К длинным и тяжелым дверям можно будет привыкнуть, нужно будет только научиться парковаться подальше от бордюров, чтобы можно было открыть дверь, не обив с них краску. И понемногу тренируйте мышцы, потому что на тесной парковке или при остановке с боковым уклоном вам придется контролировать массивную дверь с особым усердием.

Если вы живете в регионе с плохими путями, привыкайте, что вас будет частенько встряхивать на неровностях – такая уж плата за "спортивные" настройки ходовой.

Реалии таковы, что купе как машина со спортивным характером чаще других попадают в ДТП. При том, что кузовные запчасти не подходят от массовых моделей, вам придется подолгу ждать детали из-за границы или удаленных дробей. К счастью, большинство таких машин имеет техническую базу, общую с распространенными семейными машинами, и с ремонтом агрегатов ситуация проще. Но!

Многие купе имеют наготове проблемы для автомехаников: при ремонте и обслуживании им часто бывает довольно сложно добираться до определенных агрегатов. Потому что низкий, нарисованный по законам аэродинамики, кузов часто диктует тесный моторный отсек, оригинальные и нетрадиционные решения по компоновке салона и ходовой части.

Кратко

Надеемся, собранный нами негатив не заставит вас отказаться от покупки вожделенного купе. Но в любом случае таки стоит принять во внимание наш последний совет. Подержанные купе, даже не старые годы, часто успевают побывать в руках нескольких владельцев, притом молодых, амбициозных и не в меру энергичных, как драйверов. Это значит, что машину не очень тщательно ухаживали, но активно эксплуатировали в жестких режимах. А значит, при выборе купе на вторичном рынке нужно проверять техническое состояние с особой тщательностью.