В австрийском Линце возле аэропорта прогремел взрыв

В городе Линц (Австрия), недалеко от аэропорта, прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что двое человек получили тяжелые ранения. По предварительным данным, ЧП произошло на предприятии по утилизации мусора.

Напомним, 7 октября в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

Как сообщается, взрыв произошел в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии.

Также РБК-Украина сообщало, что в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек. Сообщается, что пожар произошел в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Что стало причиной, пока не известно. 8 человек удалось спасти, из них 3 травмированы.