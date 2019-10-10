В австрійському Лінці біля аеропорту прогримів вибух

У місті Лінц (Австрія), недалеко від аеропорту, прогримів вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що в результаті вибуху дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення. За даними Kronen Zeitung, інцидент стався близько 8 ранку на підприємстві з утилізації сміття на території аеропорту.

Також відомо, що інцидент не вплинув на роботу аеропорту.

Нагадаємо, 7 жовтня в Афганістані в місті Джалабад біля армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

Як повідомляється, вибух стався в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобуса афганської армії.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо. Що стало причиною, поки не відомо. 8 осіб вдалося врятувати, з них 3 особи травмовано.