Австрийский военный опровергает обвинения в шпионаже на РФ

Фото: флаг Австрии (с открытых источников)

Сейчас он вернулся домой после двух дней пребывания под стражей

Подозреваемый в шпионаже для России австрийский экс-полковник Михаэль Гофер уверяет, что не разглашал государственных тайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.

Издание отмечает, что мужчина уже вернулся домой после двух дней пребывания под стражей. Суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры о судебном преследование военнослужащего за то, что он в течение 20 лет шпионил для России.

Адвокат подозреваемого говорит, что Гофер не мог передавать гостайны, поскольку не имел к ним доступа.

"Мой клиент заверил, что не разглашал никакой государственной тайны. Он очень доволен решением суда и не чувствует себя шпионом", - сказал он.

Однако, подозрения с экс-военного не сняли. Его подозревают в нарушении параграфов 252 и 256 уголовного кодекса Австрии: речь идет о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Напомним, служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации.

Информацию об австрийском полковнике, который шпионил в пользу РФ, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве.