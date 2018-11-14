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Австрійський військовий відкидає звинувачення у шпигунстві на РФ

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 12:38
Австрійський військовий відкидає звинувачення у шпигунстві на РФ
Фото: прапор Австрії (з відкритих джерел)

Зараз він повернувся додому після двох днів перебування під вартою

Підозрюваний у шпигунстві для Росії австрійський екс-полковник Міхаель Гофер запевняє, що не розголошував державних таємниць. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Kronen Zeitung.

Видання зазначає, що чоловік вже повернувся додому після двох днів перебування під вартою. Суд Зальцбурга відхилив клопотання прокуратури про судове переслідування військовослужбовця за те, що він протягом 20 років шпигував для Росії.

Адвокат чоловіка зазначає, що Гофер не міг передавати держтаємниць, оскільки не мав до них доступу. 

"Мій клієнт запевнив, що не розголошував жодної державної таємниці. Він дуже задоволений рішенням суду та не відчуває  себе шпигуном", - сказав він.

Однак, підозри з екс-військового не зняли. Його підозрюють у порушенні параграфів 252 і 256 кримінального кодексу Австрії: йдеться про розголошення державної таємниці і про розвідувальну діяльность на користь іноземної держави.

Нагадаємо, служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації.

Інформацію про австрійського полковника, який шпигував на користь РФ, Відню могли передати спецслужби Великобританії з метою змінити ставлення Австрії до Москві.

 

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