Еврокомиссия получила запрос Украины о срочных консультациях из-за "Северного потока-2"

Европейская комиссия получил запрос МИД Украины о проведении срочных консультаций по инфраструктуре и энергобезопасности из-за ситуации с "Северным потоком - 2". Комиссия приступила к рассмотрению ноты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которая сделала представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.

"Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации", - сказала она.

По ее словам, запрос связан с сотрудничеством по инфраструктуре и торговлей энергоресурсами.

"Мы рассмотрим и ответим в соответствующее время", - сказала она.