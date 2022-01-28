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Австрійський канцлер пов'язав зростання цін на газ із "конфліктом Росії та України"

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Відень, П'ятниця 28 січня 2022 14:27
Австрійський канцлер пов'язав зростання цін на газ із "конфліктом Росії та України" Фото: австрійський канцлер Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що конфлікт Росії і України позначається на зростанні цін на газ в Європі. Ситуацію погіршують ознаки того, що Росія готує вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Звичайно, конфліктна ситуація між Україною і Росією є також драйвером ціни на газ. Ситуація там більш ніж напружена. Стає більше ознак, що Росія володіє достатніми військовими потужностями, щоб піти на часткове вторгнення", - заявив Нехаммер.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу до Європи. Інші джерела шукають на випадок, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну і щодо неї будуть введені жорсткі санкції.

Зазначимо, сьогодні європейське видання Euractiv з посиланням на джерело в НАТО опублікувало матеріал, в якому йдеться, що в Північноатлантичному альянсі визнають, що Росія не планує вторгнення в Україну.

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Австрія Газ Вторгнення Росії до України
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