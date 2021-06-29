Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом

Еще в середине февраля – вскоре после того, как власть начала активно применять санкционный механизм СНБО – источники РБК-Украина рассказывали, что следующим олигархом, который может попасть под удар, будет Дмитрий Фирташ.

Долгое время почти все внимание было сосредоточено на Викторе Медведчуке, потерявшем три информационных канала и оказавшимся под домашним арестом по подозрениям в госизмене. А власть задекларировала курс на борьбу с олигархатом как таковым, разработав профильный законопроект.

На пресс-конференции ко второй годовщине инаугурации президент Владимир Зеленский на конкретный вопрос о том, будут ли введены санкции против олигархов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, призвал "смотреть нас каждую пятницу".

Спустя месяц, в пятницу 18 июня, СНБО ввел санкции против Фирташа. По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, причиной этого стало участие бизнесмена в титановом бизнесе и поставки сырья на российские военные предприятия, согласно данным украинской разведки. "Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", – заявил Данилов.

Как следует из опубликованного 24 июня президентского указа, в отношении Фирташа ввели целый пакет санкций, среди которых блокировка активов и запрет на вывод капиталов из Украины. Сам Фирташ обвинения в свой адрес категорически отвергает.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Венская история

Фирташ уже более семи лет находится в вынужденной эмиграции в Австрии. 12 марта 2014 года он на несколько дней был задержан местной полицией по ордеру от американского ФБР. За океаном Фирташа подозревают в даче взятки индийским чиновникам за получение доступа к месторождению титана. Освободившись за рекордную для Австрии сумму залога в 125 млн евро (которую внес российский миллиардер Василий Анисимов), Фирташ более года ждал суда по запросу о его экстрадиции в США.

Заседание в Земельном суде Вены по уголовным делам прошло 30 апреля 2015 года, длилось около 13 часов и закончилось победой украинского олигарха – австрийский судья прислушался к аргументам Фирташа о том, что его преследование со стороны американцев имеет политическую основу. Себя олигарх позиционировал как жертву глобального противостояния между США и РФ, особенно обострившегося в контексте Евромайдана.

Фирташ сразу заявил о желании вернуться в Украину, даже называлась конкретная дата его возможного прилета – 2 декабря 2015 года. Но в итоге события стали разворачиваться не в его пользу. В феврале 2017 года австрийская полиция даже ненадолго задержала его повторно. На этот раз по запросу от испанских правоохранителей, инкриминировавших ему причастность к схеме по отмыванию денег.

От претензий со стороны Испании олигарху в конечном счете удалось отбиться, а вот по американскому кейсу он проиграл сначала апелляцию, а потом и слушания в Верховном суде Австрии, разрешившем его экстрадицию в США. В июле 2019 года это решение утвердил министр юстиции Австрии. Но адвокаты Фирташа обратились с ходатайством о повторном рассмотрении дела в связи с некими "дополнительными доказательствами".

С тех пор прошло уже два года, но особого прогресса по этому делу не наблюдается. В Минюсте США заявили РБК-Украина, что пока не могут комментировать эту историю. А спикер Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн подтвердила РБК-Украина, что решение по ходатайству адвокатов Фирташа пока не принято.

"Запрос о возобновлении дела довольно объемен, как и аргументы прокуратуры и встречные аргументы. Хотя запрос был подан в 2019 году, последние аргументы поступили осенью 2020 года", – отметила Зальцборн, добавив, что не может спрогнозировать сроки принятия решения. Тем временем, группа конгрессменов обратилась с письмом к генеральному прокурору и госсекретарю США, призывая их приложить больше усилий для экстрадиции Фирташа.

Большой договор

Австрийская история Фирташа интересна еще и тем, что она подсветила один из ключевых политических моментов постмайданной истории Украины – т.н. "венскую встречу" – состоявшиеся в апреле 2014 года переговоры Петра Порошенко, Виталия Кличко, Дмитрия Фирташа и его давнего соратника Сергея Левочкина. Их главным результатом якобы стала договоренность о том, что Кличко отказывается от президентских амбиций, поддерживая кандидатуру Порошенко на выборах-2014, а сам баллотируется в мэры Киева.

Сам Порошенко позже публично подтвердил лишь договоренности с Кличко, тогда как встречу с Фирташем назвал "очень короткой и бессодержательной". В то время как сам олигарх во время заседания венского суда под присягой дал несколько другую трактовку событий, согласно которой встреча точно не была "бессодержательной", напротив сыграв заметную роль в новейшей истории страны. "Мы добились чего хотели: Порошенко стал президентом, Кличко – мэром", – заявил Фирташ.

В интервью РБК-Украина в октябре 2016 года Фирташ публично отрицал свою поддержку Порошенко. "Моя главная задача тогда (весной 2014 года, - ред.) состояла в том, чтобы быстрее прошли выборы и появился президент. Вот что для меня было важно, а не то, чтобы выиграл Порошенко", – заявил тогда бизнесмен.

В любом случае, особых бонусов от победы Порошенко Фирташ не получил. Многопрофильная бизнес-империя олигарха – группа компаний Group DF – продолжала работать и в его отсутствие в Украине: газовый, азотный, титановый бизнес, а также сельское хозяйство, медиа и недвижимость. Но и без особых преференций со стороны государства: в газовой сфере продолжался перманентный конфликт с "Нафтогазом", был утерян контроль над Иршанским горно-обогатительным и Вольногорским горно-металлургическим комбинатами, банк "Надра" не пережил послемайданного "банкопада" и т.д.

Экс-президент Украины Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Часть объектов оказались на оккупированной Россией территории Крыма и Донбасса. Впрочем, "Крымский титан" продолжил функционировать дальше, ведя деятельность как в украинской, так, по информации СМИ, и в российской юрисдикции.

Особенно напряженными были отношения Фирташа со второй по значению партией власти в 2014-19 годах – "Народным фронтом" и одним из его лидеров Арсеном Аваковым. Когда в 2015 году всерьез обсуждалось возвращение Фирташа в Украину, именно глава МВД публично предупредил олигарха о том, что на родине его задержат, согласно обращению Минюста США.

Первая серия

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году, похоже, мало что поменяла в жизни Фирташа и его бизнеса. Group DF успешно отбивала в судах атаки со стороны Антимонопольного комитета. Речь о штрафах за злоупотребление монопольным положением на газовом рынке, выписанных "Региональной газовой компании", куда входят два десятка облгазов, и о решении АМКУ о принудительном разделении холдинга OSTCHEM, объединяющего бизнес по производству азотных удобрений.

Впрочем, операционный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом, где у Group DF есть доля в 49%, Фирташ в 2020 году все же потерял. И согласно санкциям СНБО, не может принять участие в приватизации ОГХК, куда вошли Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК.

С переменным успехом для Фирташа развивалась ситуация на рынке удобрений. Так, в прошлом году Минэкономики отказалось вводить квоты на импорт минудобрений, бенефициаром чего стали бы в частности заводы группы OSTCHEM. Но в марте 2021 года Окружной админсуд Киева по иску принадлежащего Фирташу черкасского "Азота" обязал ввести указанные квоты, в Минэкономики обжалуют это решение. Тем временем, в отношении самого "Азота" была начата процедура банкротства по иску "Черкассыоблэнерго", 71% которого принадлежит государству.

Впрочем, более серьезным оказался конфликт между империей Фирташа и центральной властью на газовом рынке. Вероятно, поворотным моментом стала история с повышением цены на газ для населения с начала текущего года, примерно на 15-20%. Это даже спровоцировало акции протеста в нескольких регионах, пусть, по утверждению власти, и искусственно "подогретые".

По информации РБК-Украина, ситуацию очень болезненно восприняли на Банковой. Там повышение тарифов посчитали основной причиной проседания рейтингов в первые недели года – тогда "Слуга народа" в ряде соцопросов впервые уступила первую строчку конкурентам.

В Верховной раде зарегистрировали ряд законопроектов, которые могли нанести удар по газовому бизнесу Фирташа, например, о возможности введения временных администраций в облгазы. Но ни один из них так и не был реализована.

"С февраля ждали-ждали каких-то санкций, а в итоге случилось все как всегда неожиданно", – прокомментировал решение СНБО собеседник РБК-Украина на газовом рынке.

РБК-Украина обратилось в Совбез с просьбой уточнить основания, по которым ввели санкции против Фирташа, в частности, идет ли речь именно о титановом заводе в Крыму или же о других предприятиях олигарха в этой отрасли. А также о том, повлияют ли санкции на деятельность бизнеса Фирташа. На момент публикации издание ответ не получило.

Судя по всему, пока что все ограничилось блокировкой личных счетов Фирташа и не затронуло бизнес Group DF. В компании заявили, что продолжают "работать в обычном режиме". В перечне из 540 юридических лиц, против которых были введены последние санкции, есть только одна компания Фирташа – ООО "Валки-Ильменит", у которой забрали лицензию на разработку недр.

В свете того, что едва ли не ключевым направлением провозглашенной "деолигархизации" на Банковой считают СМИ, особый интерес вызывает судьба телеканала "Интер", где Фирташу принадлежит 36%. Если проводить аналогию с санкционной историей Медведчука, то введение против него санкций не отразилось на деятельности канала "1+1", где ему принадлежит часть акций.

Очевидно, "Интер" также не попадет под удар. Собеседник РБК-Украина в Офисе президента подтвердил, что с каналом "пока ничего не будет происходить".

На просьбу РБК-Украина более развернуто прокомментировать санкции против Фирташа его американские адвокаты к моменту выхода этого материала не ответили. В своем лаконичном заявлении от 21 июня адвокат олигарха Лэнни Дэвис максимально прозрачно намекнул на то, что действия СНБО в отношении его клиента могут быть связаны с грядущим визитом Владимира Зеленского в США.

В свою очередь, в посольстве США в Украине изданию заявили, что не могут комментировать мотивацию украинских властей в отношении санкций. "В целом же мы считаем, что привлечение к ответственности коррумпированных олигархов за их преступления является важным", – сказал РБК-Украина спикер посольства Дэниел Лэнгенкэмп, добавив, что украинские антикоррупционные структуры "должны иметь возможность выполнять свою работу справедливо и независимо".

Как и у любого другого олигарха, у Фирташа есть немало ресурсов для борьбы за свои интересы. Помимо "Интера", это как минимум половина парламентской фракции "Оппозиционной платформы "За життя", которую относят к сфере влияния Фирташа-Левочкина.

Впрочем, как сказал РБК-Украина политолог, директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко, "группа Фирташа-Левочкина делится на группу Фирташа и группу Левочкина".

"Очевидно, что если есть два человека, то безоблачно все между ними быть не может. Речь идет о бизнес-интересах, какой-то общей стратегии и она не всегда совпадает", – отметил Бондаренко.

Сергей Левочкин и другие лидеры ОПЗЖ – Виктор Медведчук и Вадим Рабинович (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По его мнению, позиции Фирташа за время его отсутствия в Украине достаточно серьезно ослабли, а нынешние санкции – это только первый удар. "О Фирташе помнят, что он есть, что у него есть какая-то собственность, но какая ее структура – никто, по сути, не знает. Это (санкции СНБО, - ред.) только первая серия, первый шаг", – считает политолог.

О том, как Фирташа потенциально могут деолигархизировать дальше, еще в мае намекнул глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Как рассказал Витренко в интервью НВ Бизнес, в случае, если облгазы не могут рассчитываться со своими долгами перед "Нафтогазом", их надо "забирать через суд". Как ранее заявляли в Операторе газотранспортной системы Украины, только за первый квартал текущего года облгазы нарастили задолженность перед ними до 10 млрд грн.

В любом случае, пока главным бенефициаром истории с Фирташем выглядит Банковая. Борьба с олигархами, которых украинский избиратель традиционно недолюбливает, выглядит вполне привлекательной темой для пиара. Но для того, чтобы этот механизм работал и дальше, будут требоваться новые и новые санкционные "жертвы".