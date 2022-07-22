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Австрийские прокуроры присоединятся к расследованиям военных преступлений России

Новина українською →
Вена, Пятница 22 июля 2022 19:02
Австрийские прокуроры присоединятся к расследованиям военных преступлений России Фото: австрийским прокурорам разрешили расследовать военные преступления РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Австрии разрешили своим прокурорам инициировать расследования военных преступлений России, которые были совершены в Украине. Также они могут присоединиться к международным расследованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРА.

Министр юстиции Австрии Альма Цадич объявила, что юрисдикция австрийских органов была расширена. Ранее прокуроры могли расследовать военные преступления, которые были совершены за рубежом и имели связь с Австрией.

Теперь расследование можно начинать, к примеру, в случае прибытия беженцев, если можно установить причинно-следственную связь с военным преступлением.

"Военные преступники должны знать, что будут привлечены к ответственности за содеянное, в частности на международном уровне. Мы уже поддерживаем украинскую власть и Международный уголовный суд в расследовании военных преступлений", - отметила министр.

Напомним, что 45 стран в Гааге договорились помочь Украине в расследовании военных преступлений России.

Ранее мы сообщали, что Международный суд ООН может уже осенью начать рассмотрение дела о геноциде украинцев.

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