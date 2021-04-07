Австрийская газета назвала конфликт на Донбассе "гражданской войной", посол ответил

Речь идет о материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". При этом, в статье эти слова подаются как якобы цитата президента Украины Владимира Зеленского.

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", - написал Щерба, реагируя на статью.

В другом посте Щерба также поинтересовался у австрийской газеты, предоставит ли она возможность для "честной дискуссии" по поводу российско-украинского вооруженного конфликта.

В то же время ранее сообщалось, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на Донбассе считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Он также уверен, что только предоставление Плана действий относительно членства (ПДЧ) для Украины станет настоящим сигналом для Российской Федерации.