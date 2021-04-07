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Австрійська газета назвала конфлікт на Донбасі "громадянською війною", посол відповів

Автор: Даша Харченко

Посол України в Австрії Олександр Щерба висловив обурення через використання австрійською газетою Der Standard терміну "громадянська війна" для опису конфлікту на Донбасі. Росія розпочала вторгнення на Схід України в 2014 році.

Коментар щодо цього написав у своєму Twitter український посол.

Йдеться про матеріал під заголовком "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна". При цьому, у статті ці слова подаються як нібито цитата президента України Володимира Зеленського.

"Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard", - написав Щерба, реагуючи на статтю.

В іншому пості Щерба також поцікавився у австрійської газети, чи надасть вона можливість для "чесної дискусії" з приводу російсько-українського збройного конфлікту.

Водночас раніше повідомлялось, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

Нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на Донбасі вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни. Він також упевнений, що тільки надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України стане справжнім сигналом для Російської Федерації.

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