Австрійська компанія Strabag знизила частку, якою володіє олігарх Дерипаска

З огляду на напад Росії на Україну і пов'язані з цим санкції проти російських компаній, Strabag хотів знизити частку Дерипаски нижче 25%. Він володів 27,8% акцій Strabag через свою компанію MKAO Rasperia.

Генеральний директор Strabag Клеменс Хазельштайнер підкреслив у п'ятницю, що заплановане скорочення акцій Rasperia також впливає на міжнародну репутацію компанії. Тут будівельна група перебуває під пильним наглядом, наприклад, на важливому для неї польському ринку.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Олег Дерипаска

Російський підприємець, мільярдер, голова наглядової ради (у 2009—2012 роках — генеральний директор) та засновник компанії "Базовий елемент".

У 2017 році Дерипаска отримав громадянство Кіпру. Однак у квітні 2022 року у зв'язку з попаданням до списку санкцій Євросоюзу був позбавлений його.

З квітня 2018 року під санкціями США через фінансування проектів Путіна, з 2022 року під санкціями Євросоюзу, Великобританії та низки інших країн через вторгнення Росії в Україну.