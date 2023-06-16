RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австрийская компания Strabag снизила долю, которой владеет олигарх Дерипаска

Фото: Олигарх Олег Дерипаска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Строительная компания Strabag сегодня, в пятницу, снизила долю основного российского акционера Олега Дерипаски до блокирующего меньшинства в 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента наблюдательного совета Strabag Альфреда Гузенбауэра, о котором пишет Wiener Zeitung.

Учитывая нападение России на Украину и связанные с этим санкции против российских компаний, Strabag хотел снизить долю Дерипаски ниже 25%. Он владел 27,8% акций Strabag через свою компанию MKAO Rasperia.

Генеральный директор Strabag Клеменс Хазельштайнер подчеркнул в пятницу, что запланированное сокращение акций Rasperia также влияет на международную репутацию компании. Здесь строительная группа находится под пристальным наблюдением, например, на важном для нее польском рынке.

Решение было принято единогласно.

Олег Дерипаска

Российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета (в 2009-2012 годах - генеральный директор) и основатель компании "Базовый элемент".

В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра. Однако в апреле 2022 года в связи с попаданием в санкционный список Евросоюза был лишен его.

С апреля 2018 года под санкциями США из-за финансирования проектов Путина, с 2022 года под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран из-за вторжения России в Украину.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд гривен, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвстрия