В Австрії зробили заяву про мир в Україні

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер підкреслив, що будь-яке мирне врегулювання війни, яку розв'язала Росія проти України, можливе лише за участі України та з врахуванням її інтересів. Він детально розповів про свою телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої значну увагу було приділено війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Негаммера для PULS 24 .

Він зазначив, що Австрія, як нейтральна країна, може бути запропонована як місце для можливих мирних переговорів.

Водночас Негаммер наголосив, що будь-які обговорення щодо миру повинні проводитися за участі України, і її інтереси мають бути в центрі переговорів.

Крім того, політик відзначив зацікавленість Трампа у темі війни та його бажання припинити конфлікт. За словами австрійського канцлера, Трамп демонстрував емоційну залученість і високу мотивацію до ініціатив, які б сприяли припиненню війни та зменшенню людських втрат.

Негаммер повторив, що жодні рішення щодо миру не можуть ухвалюватися без України. Він також зауважив, що питання територіальних поступок чи скорочення військової допомоги на даному етапі не обговорювалося.

Канцлер наголосив на важливості міжнародної підтримки України та об'єднаних зусиль для досягнення справедливого миру. Він висловив сподівання, що зацікавленість Трампа може створити "нову динаміку" у вирішенні конфлікту.