В Австрії зносять жіночий концтабір заради Lidl

Другий за величиною жіночий концтабір Австрії планують перетворити на холодильний склад. Також тут з'явиться філія німецького дисконтного рітейлера Lidl.

На ділянці зведуть логістичний комплекс із багатьма вантажними платформами та морозильними секціями. Це викликало хвилю обурення серед істориків та правозахисників.

Колишній табір Гіртенберг був частиною величезної мережі Маутхаузен. Його створили у вересні 1944 року. Жінок тут використовували як безплатну силу для виробництва боєприпасів.

Путівник Маутхаузена - це офіційне довідкове видання та дослідницький ресурс меморіального комплексу, що містить детальні історичні дані про структуру, в'язнів та події в системі таборів Маутхаузен

Хто заробить на історичній трагедії

За даними видання Wiener Zeitung, на угоді заробив мер міста Леоберсдорф Андреас Рамхартер. Він також є підприємцем у сфері нерухомості.

Ось кілька цифр щодо цієї угоди:

15 мільйонів євро - ціна продажу ділянки бізнесмену Томасу Раттеншпергеру;

1,34 мільйона євро - додатковий прибуток мера через зміну цільового призначення землі.

Плани оприлюднили ще у 2024 році й тоді вони спровокували перші протести. Директорка Меморіалу Маутхаузен Барбара Глюк назвала знесення табору "ганьбою".

Свою позицію висловив і Оскар Дойч, президент Ізраїльського культурного товариства Відня. Він переконаний, що це місце мало бути збережене для увічнення пам'яті.

"Цей прибуток було отримано тут за рахунок пам’яті про закатованих та вбитих жінок", - сказав Дойч. На його думку, торговий центр не має перекривати темні сторінки історії.

Чому влада дозволила знести концтабір

Попри протести, закон на боці забудовника. Федеральне управління пам'яток Австрії вже схвалило будівництво супермаркету. Чиновники провели експертизу залишків будівель і вирішили, що вцілілих фрагментів "недостатньо для отримання статусу охоронюваної пам'ятки". Тепер на місці, де сотні жінок страждали від рабської праці, розвантажуватимуть фури з продуктами.

Ким були в'язні Гіртенбергу

Згідно з путівниками Маутхаузена, у таборі було інтерновано близько 400 жінок. Перші в'язні прибули сюди з Освенцима у вересні 1944 року. Більшість полонених були єврейками. Проте національний склад був строкатим:

194 росіянки (найбільша група в'язнів);

101 італійка;

95 жінок з Польщі;

громадянки Югославії, Угорщини, Хорватії, Німеччини та Словаччини.

Наймолодшій дівчині було всього 16 років. Найстаршій жінці з Польщі на момент перебування в таборі виповнилося 58 років. Табір поспіхом евакуювали у квітні 1945 року перед приходом союзників.