В Австрії викрили шпигуна РФ: засів у керівництві енергетичного гіганта

Зокрема, австрійський журнал 19 вересня опублікував велике розслідування, що було присвячене персоні одного з топменеджерів OMV. Він привернув увагу австрійської контррозвідки тим, що зустрічався зі співробітником російського посольства.

При цьому топменеджер працював в OMV дуже тривалий час. Останнім часом він займався дуже важливою угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю 1 мільярд євро в Абу-Дабі. Але доповідав про справи з угодою не тільки керівництву групи, але й розвідці росіян.

Наразі невідомо, чи діяв топменеджер один, та як довго тривала його шпигунська діяльність. Австрійські правоохоронці провели в його помешканні обшуки, вилучивши численні внутрішні документи компанії. Розпочато кримінальне провадження.

Що кажуть в уряді Австрії та в OMV

Міністерство закордонних справ Австрії в коментарі ЗМІ заявило, що тимчасовий повірений у справах Росії був викликаний "на килим". Росіянам запропонували вибір - або вони відкликають дипломата-шпигуна, або Австрія викине його з країни.

"Російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата", - зазначили МЗС.

В компанії OMV детальних коментарів не дали. Там заявили тільки, що співпрацюють з правоохоронними органами, а повідомляти про деталі не будуть "з міркувань захисту даних".