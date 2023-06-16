UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Австрії суд відхилив вимогу США щодо екстрадиції Фірташа

Фото: Дмитро Фірташ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вищий регіональний суд Відня відхилив прохання Сполучених Штатів щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teleprensa.

На засіданні у п'ятницю, 16 червня, суд схвалив рішення на користь Фірташа та до завершення нового судового процесу він залишиться в Австрії.

"Австрійський суд заявив у п'ятницю, що виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа в багаторічній юридичній сазі щодо спроби США екстрадувати його за звинуваченням у корупції, відправивши справу про екстрадицію на повторний розгляд", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у США Фірташа підозрюють у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах. Однак олігарх заперечує такі заяви. Йому загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Дмитро Фірташ, на запит американських слідчих, був затриманий у Австрії у березні 2014 року. однак його випустили під заставу у 125 мільйонів євро. З того часу він оскаржував свою екстрадицію в США.

Нагадаємо, 15 травня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній

Їх підозрюють у завданні збитків бюджету України у розмірі 18 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро ФірташСполучені Штати АмерикиАвстріяСуд