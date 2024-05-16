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В Австрії суд оголосив вирок українцю за звинуваченням у продажі дронів в Україну

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Суд австрійського міста Санкт-Пельтена виправдав українського громадянина, якого звинуватили у продажі військових матеріалів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що у вересні 2023 року чоловік відправив кілька дронів в Україну. Агентство пояснює, що Австрія як нейтральна країна не постачає озброєння та військову техніку Україні, але й не перешкоджає в цьому іншим країнам.

Австрійська поліція висунула звинувачення 34-річному юристу, який у квітні 2022 року виїхав до Австрії. За версією слідства, українець продав куплені в Австрії дрони у Запоріжжі.

У суді він не визнав себе винним, наголошуючи, що поставки озброєння дозволені, якщо території контролює уряд України, а не Росія. Суддя погодився з цим аргументом.

Виправдувальний вирок поки не вступив у законну силу, оскільки прокуратура ще не оголосила свою позицію.

Позиція Австрії щодо зброї для України

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, серед країн Європейського союзу лише Австрія і Угорщина не поставляють Україні озброєння.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер виступив проти використання заморожених російських активів для закупівлі озброєння для України. Він вважає, що російські гроші мають піти на реконструкцію в Україні.

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