В Австрії суд оголосив вирок українцю за звинуваченням у продажі дронів в Україну

Зазначається, що у вересні 2023 року чоловік відправив кілька дронів в Україну. Агентство пояснює, що Австрія як нейтральна країна не постачає озброєння та військову техніку Україні, але й не перешкоджає в цьому іншим країнам.

Австрійська поліція висунула звинувачення 34-річному юристу, який у квітні 2022 року виїхав до Австрії. За версією слідства, українець продав куплені в Австрії дрони у Запоріжжі.

У суді він не визнав себе винним, наголошуючи, що поставки озброєння дозволені, якщо території контролює уряд України, а не Росія. Суддя погодився з цим аргументом.

Виправдувальний вирок поки не вступив у законну силу, оскільки прокуратура ще не оголосила свою позицію.

Позиція Австрії щодо зброї для України