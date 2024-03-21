Канцлер Австрії не підтримав Шольца щодо заморожених активів Росії
Прибуток від заморожених російських активів, що знаходяться в Європі, необхідно використовувати для реконструкції в Україні.
Про це заявив президент федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на derStandard.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за спрямування прибутку від заморожених російських активів, які перебувають у Європі, на закупівлі зброї для України.
Нехаммер поставився до цього скептично. Він наголосив, що нейтральні країни мають гарантувати, що так не станеться.
Канцлер Австрії вважає розумною початкову пропозицію щодо використання грошей на реконструкцію в Україні.
Що говорив Шольц
"Насамперед їх слід використати для закупівлі тієї зброї та боєприпасів, які необхідні Україні для самозахисту", - сказав Шольц після прибуття на дводенний саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.
Він додав, що з оптимізмом дивиться на шанси лідерів ЄС дійти згоди з цього питання.
"Я абсолютно впевнений, що ми посилаємо тут дуже чіткий сигнал Путіну... І використання непередбаченого прибутку є невеликим, але важливим компонентом", - сказав Шольц.
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