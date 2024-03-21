Канцлер Австрії не підтримав Шольца щодо заморожених активів Росії

Прибуток від заморожених російських активів, що знаходяться в Європі, необхідно використовувати для реконструкції в Україні.

Про це заявив президент федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на derStandard .

Нехаммер поставився до цього скептично. Він наголосив, що нейтральні країни мають гарантувати, що так не станеться.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за спрямування прибутку від заморожених російських активів, які перебувають у Європі, на закупівлі зброї для України.

"Насамперед їх слід використати для закупівлі тієї зброї та боєприпасів, які необхідні Україні для самозахисту", - сказав Шольц після прибуття на дводенний саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Він додав, що з оптимізмом дивиться на шанси лідерів ЄС дійти згоди з цього питання.

"Я абсолютно впевнений, що ми посилаємо тут дуже чіткий сигнал Путіну... І використання непередбаченого прибутку є невеликим, але важливим компонентом", - сказав Шольц.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.