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В Австрії створили комісію для відмови від контракту на газ

Вівторок 09 липня 2024 15:54
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В Австрії створили комісію для відмови від контракту на газ Фото: міністр енергетики Австрії Леонора Гесслер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр енергетики Австрії Леонора Гесслер призначила експертну комісію для вивчення питання про те, чи може Відень відмовитися від контракту на постачання російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Консерватори канцлера Карла Нехаммера заявили, що згодні з тим, що Австрії необхідно відмовитися від російського газу. Однак напередодні парламентських виборів, намічених на 29 вересня, обидві сторони коаліції все частіше розходяться в думках.

Гевесслер сказала, що OMV погодилася надати членам комісії доступ до контракту, умови якого тримають у найсуворішому секреті. Комісію, що складається з економістів і юристів, очолюють суддя у відставці і колишній депутат від ліберальної партії Neos Ірмгард Грісс і професор права Андреас Клетецка.

"Це дуже важливе і значуще питання: чи немає способу вийти з цього договору? Чи є щось, що можна використовувати на законних підставах, щоб вийти з цього контракту?", - сказав Грісс на прес-конференції.

Перші висновки комісії мають бути представлені "до осені", а остаточний звіт - до кінця цього року, ідеться в заяві Міністерства енергетики Австрії, але не уточнюється, чи може це статися до вересневих виборів.

Австрія та російський газ

Вже незабаром після початку російської агресії проти України у 2022 році Австрія розпочала рішучі кроки, спрямовані на подолання багаторічної залежності від дешевого російського газу. Відень активно шукає альтернативні джерела постачання енергоносіїв.

Ще в середині лютого Гевесслер заявила, що Австрія має намір розірвати довгостроковий контракт із Росією на купівлю газу у "Газпрому".

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