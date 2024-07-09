В Австрії створили комісію для відмови від контракту на газ
Міністр енергетики Австрії Леонора Гесслер призначила експертну комісію для вивчення питання про те, чи може Відень відмовитися від контракту на постачання російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Консерватори канцлера Карла Нехаммера заявили, що згодні з тим, що Австрії необхідно відмовитися від російського газу. Однак напередодні парламентських виборів, намічених на 29 вересня, обидві сторони коаліції все частіше розходяться в думках.
Гевесслер сказала, що OMV погодилася надати членам комісії доступ до контракту, умови якого тримають у найсуворішому секреті. Комісію, що складається з економістів і юристів, очолюють суддя у відставці і колишній депутат від ліберальної партії Neos Ірмгард Грісс і професор права Андреас Клетецка.
"Це дуже важливе і значуще питання: чи немає способу вийти з цього договору? Чи є щось, що можна використовувати на законних підставах, щоб вийти з цього контракту?", - сказав Грісс на прес-конференції.
Перші висновки комісії мають бути представлені "до осені", а остаточний звіт - до кінця цього року, ідеться в заяві Міністерства енергетики Австрії, але не уточнюється, чи може це статися до вересневих виборів.
Австрія та російський газ
Вже незабаром після початку російської агресії проти України у 2022 році Австрія розпочала рішучі кроки, спрямовані на подолання багаторічної залежності від дешевого російського газу. Відень активно шукає альтернативні джерела постачання енергоносіїв.
Ще в середині лютого Гевесслер заявила, що Австрія має намір розірвати довгостроковий контракт із Росією на купівлю газу у "Газпрому".
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