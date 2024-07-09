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В Австрии создали комиссию для отказа от контракта на российский газ

Вторник 09 июля 2024 15:54
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В Австрии создали комиссию для отказа от контракта на российский газ Фото: министр энергетики Австрии Леонора Гесслер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр энергетики Австрии Леонора Гесслер назначила экспертную комиссию для изучения вопроса о том, может ли Вена отказаться от контракта на поставку российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Консерваторы канцлера Карла Нехаммера заявили, что согласны с тем, что Австрии необходимо отказаться от российского газа. Однако в преддверии парламентских выборов, намеченных на 29 сентября, обе стороны коалиции все чаще расходятся во мнениях.

Гевесслер сказала, что OMV согласилась предоставить членам комиссии доступ к контракту, условия которого держатся в строжайшем секрете. Комиссию, состоящую из экономистов и юристов, возглавляют судья в отставке и бывший депутат от либеральной партии Neos Ирмгард Грисс и профессор права Андреас Клетецка.

"Это очень важный и значимый вопрос: нет ли способа выйти из этого договора? Есть ли что-то, что можно использовать на законных основаниях, чтобы выйти из этого контракта?", - сказал Грисс на пресс-конференции.

Первые выводы комиссии должны быть представлены "к осени", а окончательный отчет - к концу этого года, говорится в заявлении Министерства энергетики Австрии, но не уточняется, может ли это произойти до сентябрьских выборов.

Австрия и российский газ

Уже вскоре после начала российской агрессии против Украины в 2022 году, Австрия начала решительные шаги, направленные на преодоление многолетней зависимости от дешевого российского газа. Вена активно ищет альтернативные источники поставок энергоносителей.

Еще в середине февраля Гевесслер заявила, что Австрия намерена расторгнуть долгосрочный контракт с Россией на покупку газа у "Газпрома".

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Австрия Газпром Российская Федерация
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