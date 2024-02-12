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Австрія має намір розірвати контракт із РФ на імпорт газу, - міністр енергетики

Понеділок 12 лютого 2024 13:10
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Австрія має намір розірвати контракт із РФ на імпорт газу, - міністр енергетики Фото: міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер (flickr.com/sweden2023eu)
Автор: Валерія Поліщук

Австрія має намір розірвати довгостроковий контракт із Росією на купівлю газу в "Газпрому".

Про це заявила міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Австрія незабаром після вторгнення Росії в Україну 2022 року спробувала покінчити з багаторічною залежністю від доступного російського газу і стала шукати альтернативних постачальників.

Гевесслер заявив, що частка Росії в імпорті газу до Австрії в грудні зросла до рекордних 98 % із 76 % місяцем раніше, навіть якщо загальний обсяг імпорту трохи знизився.

"Ринок і енергетичні компанії, які є його частиною, не виконують свій обов'язок щодо зниження залежності від російського газу достатньою мірою. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається занадто повільно", - заявила вона.

Міністр повідомила, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту і небезпеки збереження залежності від російського газу.

"Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів OMV", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що норвезька енергетична група Equinor підписала п'ятирічну угоду про постачання газу з OMV у рамках стратегії диверсифікації постачання австрійської компанії.

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