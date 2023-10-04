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В Австрии надеются на переговоры Украины и РФ. В Киеве резко ответили

Вена, Среда 04 октября 2023 14:15
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В Австрии надеются на переговоры Украины и РФ. В Киеве резко ответили Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Австрия надеется, что Украина и Россия сядут за стол переговоров. Однако в Киеве думают иначе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его мнению, мир всегда достигается за столом переговоров, а не на поле боя.

"На мой взгляд, лучше раньше, чем позже - логика переговоров вернется на поле боя", - сказал он.

При этом представитель украинского правительства в комментарии Bild подчеркнул, что Украина не сядет за стол переговоров с Россией.

"Даже если давление со стороны Брюсселя будет расти, мы не будем вести переговоры", - резко сказал собеседник в комментарии немецкому изданию.

По словам источника в правительстве, Украине нужны успехи до конца года, чтобы показать, что она способна выиграть войну.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе".

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал усиление призывов в мире, чтобы заставить Украину вернуться к переговорам с Россией.

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