В Австрії проросійські депутати покинули зал парламенту під час звернення Зеленського

Зеленський звернувся до нижньої палати австрійського парламенту по відеозв'язку. Він подякував Австрії за гуманітарну допомогу та закликав надати допомогу з розмінування.

Депутати від проросійської ультраправої Партії свободи (FPO) до виступу президента України заявляли, що проігнорують звернення. Парламентарі були присутні на початку звернення, а потім вийшли з зали засідань. Вони залишили на своїх столах невеликі плакати логотипом партії та написами "простір для нейтралітету" і "простір для миру".

Варто зазначити, що Австрія дотримується політики нейтралітету. Тому країна, хоч політично і підтримує Україну, проте не може надавати військову допомогу.

З п’яти партій у парламенті проросійська FPO є третьою за кількістю місць у нижній палаті.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Австрія не може використовувати нейтралітет як виправданням для надання допомоги. Він закликав надавати українським військам нелетальної допомоги.

Також зазначимо, що Австрія зобов'язалася арештувати Володимира Путіна, якщо він прибуде до країни.

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