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Кулеба про допомогу Австрії: очікуємо на максимальну підтримку у рамках нейтралітету

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Київ, Середа 29 березня 2023 14:49
Кулеба про допомогу Австрії: очікуємо на максимальну підтримку у рамках нейтралітету Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Нейтралітет Австрії не повинен бути виправданням для надання допомоги. Україна розраховує на максимальну підтримку від Відня у рамках нейтралітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу Die Presse.

"Концепцію нейтралітету можна використовувати як виправдання для того, щоб не робити нічого або робити дуже мало. Але можна також сказати: а що є максимумом, який дозволяє наш нейтралітет? Я хотів би, щоб Австрія обрала другий варіант і підтримувала нас не лише політично і гуманітарно, але й у багатьох інших речах, які вписуються в концепцію нейтралітету, однак потребують політичної волі", - сказав він.

Кулеба додав, що Відень міг би більше надавати українським військам нелетальної допомоги.

Міністр також прокоментував заяву глава МЗС Австрії Александера Шалленберга про те, Європа не може повністю обмежитися від Росії, яка навіть після завершення війни в України не зникне з карти.

"Якщо не можна відмежуватися від Росії, то це означає, що не можна відмежуватися від воєнного злочинця, який викрадає дітей і чиї дії нагадують дії нацистського режиму, який викрадав дітей з окупованих територій за допомогою програми "Лебенсборн"", - дорікнув Кулеба.

Український міністр додав, що Шалленберг є його другом, проте у цій заяві "він змішав занадто багато речей". Кулеба вважає, що нинішня Росія - це не тільки ворог України, але і Європи.

Кулеба також прокоментував діяльність австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International в Росії. Він закликав усі міжнародні компанії припинити бізнес на території РФ.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло австрійський банк Raiffeisen, який не припинив роботу в Росії, до списку спонсорів війни.

Також у Мін'юсті Австрії зобов'язалися виконати ордер Міжнародного кримінального суду та арештувати Путіна, якщо він приїде до країни.

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