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В Австрії поза полігоном перекинувся Leopard 2: є жертви, на місце викликали гелікоптер

Фото: в Австрії поза полігоном перекинувся Leopard 2 (tanknutdave.com)
Автор: Константин Широкун

Біля армійського полігону Алленштайгу в Австрії перекинувся танк Leopard 2 учора, 16 жовтня. Внаслідок падіння машини з обриву один член екіпажу загинув, ще три – отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.AT.

За словами представника збройних сил країни Майкла Бауера, у танку перебували чотири особи. Внаслідок аварії загинув 24-річний сержант із округу Рід-ім-Іннкрайс. Троє інших солдатів, 23-річний сержант та двоє військовослужбовців 19 та 20 років, отримали легкі поранення та були доставлені на машині швидкої допомоги до лікарні у Хорні.

За даними австрійської армії, рятувальна операція була негайно приведена в дію, внаслідок чого було задіяно кілька машин швидкої допомоги та як мінімум один гелікоптер. Поки достеменно невідомо, як сталася аварія. За попередніми даними, танк перебував за межами полігону.

Станом на жовтень 2023 року в Австрії перебуває на озброєнні 58 танків Leopard 2 різних модифікацій.

Передача танків Leopard 2 Україні

Нагадаємо, частина країн Європи вирішила надати Україні танки Leopard 2 та Leopard у рамках військової допомоги. Загалом союзники пообіцяли надати два батальйони танків Leopard 2 – близько 60 машин.

При цьому для їхнього ремонту Польща погодилася організувати сервісний центр на своїй території. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ще наприкінці квітня обіцяв відкрити центр у травні, але переговори з Німеччиною затяглися.

Нещодавно Канада оголосила про новий пакет військової підтримки України, частину грошей країна передасть на технічне обслуговування та ремонт у Польщі танків Leopard 2, переданих союзниками.

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