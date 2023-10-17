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В Австрии вне полигона перевернулся Leopard 2: есть жертвы, на место вызвали вертолет

Фото: в Австрии вне полигона перевернулся Leopard 2 (tanknutdave.com)
Автор: Константин Широкун

Возле армейского полигона Алленштайге в Австрии перевернулся танк Leopard 2 вчера, 16 октября. В результате падения машины с обрыва один член экипажа погиб, еще три – получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.AT.

По словам представителя вооруженных сил страны Майкла Бауэра, в танке находились четыре человека. В результате аварии погиб 24-летний сержант из округа Рид-им-Иннкрайс. Трое других солдат, 23-летний сержант и двое военнослужащих 19 и 20 лет, получили легкие ранения и были доставлены на машине скорой помощи в больницу в Хорне.

По данным австрийской армии, спасательная операция была немедленно приведена в действие, в результате чего было задействовано несколько машин скорой помощи и как минимум один вертолет. Пока доподлинно неизвестно, как произошла авария. По предварительным данным, танк находился за пределами полигона.

По состоянию на октября 2023 года в Австрии состоит на вооружении 58 танков Leopard 2 разных модификаций.

Передача танков Leopard 2 Украине

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard в рамках военной помощи. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 – около 60 машин.

При этом для их ремонта Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Министр обороны Польши Мариуш Блащак еще в конце апреля обещал открыть центр в мае, но переговоры с Германией затянулись.

Недавно Канада объявила о новом пакете военной поддержки Украины, часть денег страна передаст на техническое обслуживание и ремонт в Польше танков Leopard 2, переданных союзниками.

 

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АвстрияТанк Leopard