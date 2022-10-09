В Австрії назвали неприпустимими удари росіян по Запоріжжю

Ракетні удари російських військових по цивільній інфраструктурі у Запоріжжі є неприпустимими. Винні у атаках мають бути покарані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії у Twitter.
"Російські атаки по цивільній інфраструктурі, як у Запоріжжі, абсолютно неприпустимі і мають бути припинені. Захист цивільного населення - це не вибір, а обов'язок відповідно до міжнародного права. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 9 жовтня вночі російські окупанти випустили понад 20 ракет по Запоріжжі.
Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівку, а також зруйновано приватні будинки.
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