В Австрії допускають розміщення військ в Україні після закінчення війни

Міністерство оборони Австрії готове розглянути питання щодо розміщення своїх військ в Україні після закінчення війни з Росією.
Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
"Коли буде мир, коли буде прийнято рішення про те, яку місію і хто її очолить, тоді ми оцінимо, як ми можемо зробити найкращий внесок", - сказала Таннер.
Вона підкреслила, що Австрія ніколи не відмовлялася від розгляду питання, чи повинна вона брати участь у цій миротворчій місії.
"Поки триває війна, питання про участь у місії не може навіть виникнути. Було зрозуміло, що солдати з нейтральної Австрії не будуть відправлені в країну, що воює. Про це не може бути й мови, це конституційно неможливо", - додала міністр.
Таннер наголосила, що Австрія є нейтральною у військовому плані.
"З іншого боку, ми робимо дуже значні внески в рамках спільної політики безпеки та оборони ЄС", - зазначила вона.
За словами глави Міноборони Австрії, за останні 50-60 років сотні тисяч австрійських солдатів взяли участь у миротворчих місіях за кордоном.
Нагадаємо, на початку квітня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.
Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер у березні 2025 року.
За підсумками "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.
Водночас інші союзники теж готові приєднатися до миротворчої місії.
Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" збільшили миротворчі сили для України.
За його словами, тепер такі сили налічують до 50 тисяч солдатів. Їх можуть розгорнути в Україні, але тільки після досягнення перемир'я між Україною та Росією.
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