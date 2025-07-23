В Австрии допускают размещение войск в Украине после окончания войны

"Когда будет мир, когда будет принято решение о том, какую миссию и кто ее возглавит, тогда мы оценим, как мы можем сделать лучший вклад", - сказала Таннер.

Она подчеркнула, что Австрия никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса, должна ли она участвовать в этой миротворческой миссии.

"Пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Было понятно, что солдаты из нейтральной Австрии не будут отправлены в воюющую страну. Об этом не может быть и речи, это конституционно невозможно", - добавила министр.

Таннер подчеркнула, что Австрия является нейтральной в военном плане.

"С другой стороны, мы делаем очень значительные взносы в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС", - отметила она.

По словам главы Минобороны Австрии, за последние 50-60 лет сотни тысяч австрийских солдат приняли участие в миротворческих миссиях за рубежом.