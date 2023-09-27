Австрія збільшить закупівлю газу в Норвегії замість російського

Equinor поставить 12 терават-годин (1,1 млрд кубометрів) природного газу, починаючи з 1 жовтня, з початком зимового газового сезону в Європі, що збільшить обсяги за існуючими контрактами.

Газ поставлятиметься у віртуальний торговий центр Німеччини THE (Trading Hub Europe) для європейського портфеля OMV та за ціною "на ринкових умовах"

"Завдяки цим новим обсягам OMV продовжує свою стратегію диверсифікації газу", - заявили в компанії.

Австрійська компанія вже закуповує газ в Норвегії через довгострокові постачання зрідженого природного газу через термінал Dutch Gate та Спільну платформу закупівель газу Європейського Союзу

OMV також має довгострокові контракти на постачання газу з російським "Газпромом" терміном до 2040 року.

"Ми спостерігаємо зростання попиту на двосторонні контракти з боку клієнтів, які розглядають норвезький газ як засіб забезпечення енергетичної безпеки, а також енергетичного переходу", - сказав Хельге Хаугане, старший віце-президент Equinor з газу та енергетики.

Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи, обігнавши Росію, чиї постачання до Європи скоротилися через війну проти України та вибух трубопроводу "Північний потік".

За даними уряду, Австрія, яка не має виходу до моря, як і раніше отримує близько 66% свого імпорту природного газу з Росії трубопроводами до Східної Європи, і країна прагне приєднатися до нових маршрутів поставок.

У 2022 році річне споживання газу в Австрії впало до 85 ТВтч (8 млрд кубометрів) порівняно з 93 ТВтч у 2021 році.

Нагадаємо, незважаючи на повномасштабне вторгнення в країну сил Кремля у лютому минулого року, Україна, як і раніше, отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію в такі країни як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. На маршрут через Україну припадає близько 5% всього імпорту газу до Європи.