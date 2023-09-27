Австрия увеличит закупки газа в Норвегии вместо российского

Equinor поставит 12 тераватт-часов (1,1 млрд кубометров) природного газа, начиная с 1 октября, с началом зимнего газового сезона в Европе, что увеличит объемы по существующим контрактам.

Газ будет поставляться в виртуальный торговый центр Германии THE (Trading Hub Europe) для европейского портфеля OMV и по цене "на рыночных условиях"

"Благодаря этим новым объемам OMV продолжает свою стратегию диверсификации газа", - заявили в компании.

Австрийская компания уже закупает газ в Норвегии посредством долгосрочных поставок сжиженного природного газа через терминал Dutch Gate и Совместную платформу закупок газа Европейского Союза

У OMV также еще есть долгосрочные контракты на поставку газа с российским "Газпромом" сроком до 2040 года.

"Мы наблюдаем растущий спрос на двусторонние контракты со стороны клиентов, которые рассматривают норвежский газ как средство обеспечения энергетической безопасности, а также энергетического перехода", - сказал Хельге Хаугане, старший вице-президент Equinor по газу и энергетике.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, обогнав Россию, чьи поставки в Европу сократились из-за войны против Украины и взрыва трубопровода "Северный поток".

По данным правительства, не имеющая выхода к морю Австрия по-прежнему получает около 66% своего импорта природного газа из России по трубопроводам в Восточную Европу, и страна стремится присоединиться к новым маршрутам поставок.

В 2022 году годовое потребление газа в Австрии упало до 85 ТВтч (8 млрд кубометров) по сравнению с 93 ТВтч в 2021 году.

Напомним, несмотря на полномасштабное вторжение в страну сил Кремля в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. На маршрут через Украину приходится около 5% всего импорта газа в Европу.