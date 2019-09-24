Австрия запускает поезд в Перемышль с удобной пересадкой в Одессу и Львов

Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) планируют запуск поезда Eurocity 104 сообщением Грац (Австрия) - Перемышль (Польша) и поезда в обратном направлении - Eurocity 105 с удобными пересадками на поезд в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, что первые рейсы по указанному маршруту будут выполнены 15 декабря. Поезда формирования ÖBB будут состоять из вагонов 1 и 2 классов. Обслуживание поездов в Польше и Чехии будет осуществляться совместно ж/д компаниями этих стран - PKP Intercity и České dráhy. В Богумине в направлении Граца к поезду будут прицепляться дополнительные чешские вагоны.

Из Граца поезд будет выезжать в 05:28, прибывать на главный ж/д вокзал Вены - в 08:10, в Остраву - 11:02, в Краков - в 15:00, в Перемышль - 17:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:14, в 16:58 будет в Вене, а в 22:33 - в Граце.

По словам пресс-секретаря ÖBB Бернхарда Ридера, в Перемышле будет возможна пересадка на поезд во Львов и Одессу.

Так, поезд №36 Одесса-Перемышль, который следует через Львов, прибывает в Перемышль в 09:50, то есть за 25 минут до отправления поезда Перемышль-Грац. А в обратном направлении из Перемышля поезд в Одессу через Львов уходит в 18:39, то есть через 42 минуты после прибытия поезда Грац-Перемышль.

В то же время, поезда "Интерсити+" из Киева прибывают позже времени отправления поезда Перемышль-Грац и отправляются раньше времени прибытия поезда Грац-Перемышль.

РБК-Украина писало, что частный чешский оператор железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, компания RegioJet, намерена в июне 2020 года запустить прямой ночной поезд в Украину, который будет курсировать по маршруту Прага - Мостиска 2.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 19 апреля запустила прямое сообщение между Днепром и Перемышлем (Польша).