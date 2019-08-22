ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чешский перевозчик планирует запустить поезд в Украину

Новости » Инфраструктура    22.08.2019 - 21:59
Чешский перевозчик планирует запустить поезд в Украину
Фото (regiojet.com)

В Украине поезд будет доезжать до станции Мостиска 2

Частный чешский оператор железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, компания RegioJet, намерена в июне 2020 года запустить прямой ночной поезд в Украину, который будет курсировать по маршруту Прага - Мостиска 2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Сообщается, что перевозчик планирует реализовать комбинированный маршрут - из Праги до Мостиски будет ходить ночной поезд, а из Мостиски во Львов пассажиры смогут добраться автобусом.

Поезд будет отправляться один раз в день в каждом из направлений. В составе поезда будет от 8 до 12 вагонов. Из Праги он будет отправляться в 22:10, прибывать на украинскую приграничную ж/д станцию - в 9:30. По пути поезд будет делать остановки в Пардубице, Забржеге, Оломоуце, Остраве (Чехия), а также в Кракове и Жешуве (Польша).

Отмечается, что колея европейского стандарта 1435 мм заходит во Львовской области до станции Мостиска 1 (следующей после станции Мостиска 2). Именно этим и обусловлен выбор конечной точки маршрута будущего поезда в Украине.

Напомним, ранее чешский частный оператор пассажирских перевозок Leo Express планирует в декабре 2019 года запустить первый поезд от границы Украины в Прагу через Краков.

За участие в войне против Украины чеху грозит 20 лет Сенат Чехии обвинил президента Земана в нарушении Конституции
Новости Украины Чехия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь