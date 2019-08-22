Чешский перевозчик планирует запустить поезд в Украину

Фото (regiojet.com)

В Украине поезд будет доезжать до станции Мостиска 2

Частный чешский оператор железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, компания RegioJet, намерена в июне 2020 года запустить прямой ночной поезд в Украину, который будет курсировать по маршруту Прага - Мостиска 2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Сообщается, что перевозчик планирует реализовать комбинированный маршрут - из Праги до Мостиски будет ходить ночной поезд, а из Мостиски во Львов пассажиры смогут добраться автобусом.

Поезд будет отправляться один раз в день в каждом из направлений. В составе поезда будет от 8 до 12 вагонов. Из Праги он будет отправляться в 22:10, прибывать на украинскую приграничную ж/д станцию - в 9:30. По пути поезд будет делать остановки в Пардубице, Забржеге, Оломоуце, Остраве (Чехия), а также в Кракове и Жешуве (Польша).

Отмечается, что колея европейского стандарта 1435 мм заходит во Львовской области до станции Мостиска 1 (следующей после станции Мостиска 2). Именно этим и обусловлен выбор конечной точки маршрута будущего поезда в Украине.

Напомним, ранее чешский частный оператор пассажирских перевозок Leo Express планирует в декабре 2019 года запустить первый поезд от границы Украины в Прагу через Краков.