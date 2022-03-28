Австрия может заключить долгосрочное газовое соглашение с Азербайджаном

"Как долго сможет продержаться Австрия, если Россия сразу перережет линии? Уровень наполнения примерно соответствует времени года. В Австрии газ используется для обогрева одного миллиона домохозяйств, а также для электроснабжения. Основная цель состоит в том, чтобы поддерживать работу источников питания (электростанций -ред.), иначе возможны перебои с электричеством", - глава австрийского энергетического регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич.

По словам Урбанчича, цены на энергоносители выросли после того, как Российская Федерация вторглась на территорию Украины. Также есть опасения, что отказ от энергоносителей оккупанта может привести к еще большему росту цен.

"Теперь могут быть подписаны новые долгосрочные контракты с другими поставщиками газа, такими как Алжир, Азербайджан или Норвегия. Уверен, что тогда ситуация с ценами нормализуется", - добавил Урбанчич.

Также Урбанчич поддержал решение Национального совета Австрии создать стратегические резервы газа, которые страна сможет использовать в случае кризиса.