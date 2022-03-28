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Австрія може укласти довгострокову газову угоду із Азербайджаном

Фото: Австрія може укласти довгострокову газову угоду із Азербайджаном (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Австрія розглядає можливість укладання довгострокової газової угоди з Азербайджаном, Алжиром або ж Норвегією. Це допоможе їй знизити ціни на блакитне паливо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Trend.

"Як довго зможе протриматися Австрія, якщо Росія відразу переріже лінії? Рівень наповнення приблизно відповідає порі року. В Австрії газ використовується для обігріву одного мільйона домогосподарств, а також для електропостачання. Основна мета полягає в тому, щоб підтримувати роботу джерел живлення (електростанцій -ред.), інакше можливі перебої з електрикою", - голова австрійського енергетичного регулятора E-Control Вольфганг Урбанчіч.

За словами Урбаніча, ціни на енергоносії зросли після того, як Російська Федерація вторглася на територію України. Також є побоювання, що відмова від енергоносіїв окупанта може призвести до ще більшого зростання цін.

"Тепер можуть бути підписані нові довгострокові контракти з іншими постачальниками газу, такими як Алжир, Азербайджан або Норвегія. Упевнений, що тоді ситуація з цінами нормалізується", - додав Урбанчіч.

Також Урбанчіч підтримав рішення Національної ради Австрії створити стратегічні резерви газу, які країна зможе використовувати у разі кризи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Канада заявила про готовність збільшити експорт власного газу й нафти, замість російських.

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